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Четверг, 19 декабря 2019

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МЗС розраховує, що Червоний Хрест отримає Доступ на Донбас цього тижня

10:00  Политическая  Украина

 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко у Twitter  повідомив, що на цьому тижні представників Червоного Хреста можуть допустити на окуповану територію.

 

 

 

"Розраховуємо, що вже цього тижня Червоний Хрест отримає доступ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Цей крок означатиме прогрес у Мінському процесі, якого за іншими напрямками дотепер не спостерігається", - написав міністр.

 

Нагадаємо, раніше політтехнолог Юрій Подорожній говорив, що? те чи зможуть потрапити на окуповану територію представники Червоного Хреста для з’ясування долі майже 500 людей, що вважаються зниклими безвісти стане маркером, наскільки Україна можна довіряти домовленостям з Володимиром Путіним.

 

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