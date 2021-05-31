Правди у сказаному Зеленським на пресконференції було 17,6%, - аналітики

Президент Володимир Зеленсткий вміло забирає собі заслуги інших гілок влади і замовчує чи забалакує незручні для себе запитання. Про це повідомляє фактчекінговий проєкт "Вокс Чек".

Аналітики виокремили 17 цитат Зеленського з пресконференції. Із них правдивими були 17,6%, три цитати. 35,3% були маніпуляціями, 11,8% - неправдою, ще 11,8% - перебільшеннями.

Не обійшлось і без традиційних для президента "якби" та інших фраз, яким неможливо присвоїти вердикт. Тому "без вердикту" залишились три цитати, або 17,6%. Була і одна технічна помилка, яка склала 5,9% серед заяв президента.

Економіка

Зеленський зманіпулював, коли говорив, що хоче "будувати справедливу Україну, де немає бідності" і про підвищення мінімальної зарплати.

Підвищення мінімалки підвищує видатки державного бюджету і бізнесу, а також може прискорити інфляцію (яка перш за все б'є по бідних людях). Окрім того це може скоротити зайнятість саме тих людей, які отримують близьку до мінімальної зарплату, пишуть аналітики.

Також не можна сказати, що зниження бідності Зеленський починає, як він заявив, "з нуля".

З 2015 по 2019 рік рівень бідності в Україні знижувався, а торік виріс через кризу. Значні підвищення мінімальної зарплати були й за попередньої влади – наприклад, уряд Гройсмана подвоїв мінімалку з 2017-го, що наростило інфляцію.

Зеленський перебільшив, коли сказав, що 800 тис. людей отримали в умовах локдауну по 8 тис. грн підтримки від держави. З грудня 2020 року допомогу отримали близько 675 тис, що на 16% менше, ніж сказав президент.

Також президент зманіпулював, коли сказав, що "отримав зменшені відсотки по кредитах". "Програма "5-7-9" з'явилась. Зараз я борюся з тим, щоб не тільки на словах працювала програма, яку я пообіцяв громадянам України, це іпотека під 7%", - говорив Зеленський.

Дійсно, станом на 11 травня за програмою "5-7-9" видали 15 406 кредитів на 39,5 млрд грн. Проте кредити за цією програмою — субсидовані державою, а не ринкові. Ринкові для бізнесу в національній валюті коштують близько 8% (короткострокові) і 15% (довгострокові).

Реальні іпотечні ставки знаходяться в діапазоні 14-18%. На здешевлення вартості іпотечних кредитів у держбюджеті на цей рік закладено 34 млн грн. Тому "іпотеку під 7%" також фінансують платники податків.

Процентні ставки за кредитами та депозитами залежать від інфляції. Незалежність НБУ потрібна саме для того, щоб тримати інфляцію під контролем, а отже – сприяти зниженню ставок. Фактичне зізнання президента у тиску на НБУ – тривожний сигнал.

Зеленський сказав неправду, що середня зарплата "в багатьох містах України дуже сильно наближується до тієї суми, яку люди заробляють в Польщі". Про це пише Газета.юа.

Середня зарплата українців, які працюють у Польщі, торік становила $2 515 за паритетом купівельної спроможності (через різницю цін гроші мають різну купівельну спроможність у різних країнах. На однакову суму можна придбати різну кількість товарів і послуг). В Україні — 14 178 грн, це $1 885 за ПКС. Зарплата українців-заробітчан у Польщі все ще вища.

Мінімальні зарплати, пенсії та й взагалі економічні питання не входять до компетенції президента. Звісно, у президента є монобільшість, яка формує уряд. Тому фактично президент може впливати на уряд. Але ні тиск на уряд, ані ручне управління рішеннями НБУ не є нормальною практикою в демократичній державі, зазначає "Вокс Чек".

Вакцинація

Зеленський маніпулював, коли говорив про вакцинацію.

Президент заявив, що контрактів на 45-47 млн безкоштовних вакцин від коронавірусу для населення "це максимальна кількість, яку можна було знайти". "Що відповідає кількості нашого населення, якщо не брати дітей", - говорив Зеленський.

Кількість дорослого населення (старше 18 років) — приблизно 33,9 млн людей, пишуть аналітики.

Якщо закуповувати дводозні вакцини, для вакцинації всього дорослого населення знадобиться 67,8 млн доз.

Якби Україна розпочала підписання контрактів раніше, то темпи вакцинації могли б бути вищими. Наприклад, ДП "Медзакупівлі", яке займається централізованими закупівлями медпрепаратів, могло ще в січні підписати два контракти на постачання вакцин, але через втручання МОЗу цього не сталось.

Зеленський заявив: "Ми, попри те, що не в пріоритеті, як в Євросоюзі і НАТО, ми зробили більше вакцин, ніж деякі європейські країни. Так, вони маленькі, але тим не менше, питання було не про відсоток, а як ти домовився". Президент зманіпулював.

Країни ЄС чи НАТО не мали преференцій у постачанні вакцин. Вакцини розподіляли за допомогою міжнародних механізмів відповідно до кількості населення. Проте деякі країни (як-от Ізраїль) домовилися із виробниками та отримали вакцини раніше за інших.

Тому, щоб вакцинувати населення швидшими темпами, потрібно було раніше підписувати контракти з виробниками і краще організовувати саму кампанію вакцинації.

Якщо порівнювати кількість вакцинованих, то Україна справді не на останньому місці в Європі. Однак за кількістю у відсотках до населення Україна залишається на останньому місці.

Олег Татаров

Відповіді на запитання про заступника керівника Офісу президента Олега Татарова Зеленський уникнув — мовляв, це питання до керівника ОП Андрія Єрмака.

Татаров був заступником начальника Головного слідчого управління МВС під час подій Революції гідності. Він займався затриманнями учасників протесту, а також висував їм ультиматуми.