Путін не сприймає Україну як субєкт для переговорів, - політолог

З аява Зеленського про зустріч з Путіним на Донбасі — це був такий собі експромт, "фішка". За допомогою чого, можливо, Офіс президента намагався відвернути увагу від другої річниці перемоги Зеленського в другому турі президентських виборів. Хвалитися особливо нічим. Ну і — показати свою готовність до переговорів, а також креативність.

Так вважає політичний експерт Олександр Леонов, пише сайт Коментарі.



"А вийшла досить сумна історія, — вважає політексперт. — Дали пас Путіну, він цим пасом скористався. По-перше, українська сторона виступила як прохач. По-друге, Путін розділив два питання: за питанням Донбасу послав Київ до сепаратистів (й ватажки т.зв. "ДНР" і "ЛНР" вже виступили із заявами, явно спущеними російськими кураторами, що готові зустрічатися з українською владою), а питання взаємодії України з РФ запросив обговорювати в Москві. Тим самим Зеленський дав Путіну можливість виглядати миротворцем в очах росіян, жителів ОРДЛО і можливо — Заходу".

Олександр Леонов вважає незрозумілим прагнення Зеленського зустрітися з Путіним один на один.

"Якщо під час виборів він мав ілюзії, що така зустріч допоможе, то під кінець другого року президентства мав би вже втратити ці надії, — міркує політексперт. — І зрозуміти, що російське керівництво може використовувати таку зустріч для маніпуляцій. Говорити потім, що українська сторона щось пообіцяла, але не виконала. Дипломати, експерти, п'ятий президент України не раз підкреслювали, що потрібно зустрічатися тільки при свідках, щоб Путін не перекручував результати переговорів. Сподіваюся, у Зеленського вистачить здорового глузду не летіти в Москву для тета-тета з президентом країни-агресора".

Зустріч же в форматі глав держав нормандської четвірки Путіну зараз не цікава, вважає Олександр Леонов. Адже господареві Кремля потрібні не домовленості заради врегулювання конфлікту. Йому потрібна капітуляція України.

"У грудні 2019 року під час такої зустрічі Україна в особі Зеленського підписала комюніке з ознаками капітуляції. Ми, зокрема, зобов'язалися імплементувати в українське законодавство вкрай небезпечну формулу Штайнмайера, провести "галопом" вибори в ОРДЛО. Цьому вдалося запобігти. Зараз же Путін, погоджуючись на подібну зустріч, зажадає нові поступки — і гарантії їх виконання. У своєму посланні до Федеральних зборів 21 квітня він чітко дав зрозуміти, що не сприймає Україну як суб'єкт для переговорів. Що хоче домовлятися про нас без нас. Грати у велику країну, яка вирішує долі інших держав за столами переговорів з великими геополітичними гравцями. Наше завдання — не дати такому статися", — підкреслює експерт.