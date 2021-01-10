Звільнення Марківа – найбільше досягнення української дипломатії, - Магда

Найбільш світла пляма цього року в українській дипломатії - це виправдання і звільнення національного гвардійця Віталія Марківа. Це безумовно успіх гібридної дипломатії. Про це заявив кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики Євген Магда.

Водночас експерт назвав перемогою те, що Україна долучилася до програми розширених можливостей з НАТО.

"Добре, що ми долучилися до програми розширених можливостей з НАТО, ставши шостим учасником - Україна 6-та учасниця цієї програми і буде активно співпрацювати", - зазначив він під час круглого столу на тему: "Україна-2021: виклики та загрози" в Укрінформі.

Водночас серед проблем експерт наголосив на гібридних загрозах з боку інших країн.

Читайте також: Італійські журналісти в зоні ООС знімали фільм за участю Марківа

"Я насправді не бачу позитивних тенденцій у відносинах з нашими сусідами. Я і про Польщу, і про Угорщину, Білорусь, Молдову. Словаччина, Румунія - це країни, з якими у нас якось історично не складаються динамічні відносини. Але ми справді живемо в оточенні країн з імперськими комплексами, і коли ми говоримо про гібридні загрози, то повинні говорити не лише про Росію. Ми живемо в конкурентному світі і той хто демонструє свою слабкість, на жаль він ризикує опинитися під ударом. Ми на сьогоднішній момент саме в такій зоні ризику, на жаль", - підкреслив він.