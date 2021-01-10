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Звільнення Марківа – найбільше досягнення української дипломатії, - Магда

16 декабря, 13:00  Политическая  Украина

 

Найбільш світла пляма цього року в українській дипломатії - це  виправдання і звільнення національного гвардійця Віталія Марківа. Це безумовно успіх гібридної дипломатії. Про це заявив кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики Євген Магда.

 

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Водночас експерт назвав перемогою те, що Україна долучилася до програми розширених можливостей з НАТО.

 

"Добре, що ми долучилися до програми розширених можливостей з НАТО, ставши шостим учасником - Україна 6-та учасниця цієї програми і буде активно співпрацювати", - зазначив він під час круглого столу на тему: "Україна-2021: виклики та загрози" в Укрінформі.

 

Водночас серед проблем експерт наголосив на гібридних загрозах з боку інших країн.

 

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"Я насправді не бачу позитивних тенденцій у відносинах з нашими сусідами. Я і про Польщу, і про Угорщину, Білорусь, Молдову. Словаччина, Румунія - це країни, з якими у нас якось історично не складаються динамічні відносини. Але ми справді живемо в оточенні країн з імперськими комплексами, і коли ми говоримо про гібридні загрози, то повинні говорити не лише про Росію. Ми живемо в конкурентному світі і той хто демонструє свою слабкість, на жаль він ризикує опинитися під ударом. Ми на сьогоднішній момент саме в такій зоні ризику, на жаль", - підкреслив він.

 

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