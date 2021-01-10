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“Слуга народу” оскаржуватиме в суді обрання голови Хмельницької облради

11 декабря, 11:00  Политическая  Украина

 

Депутатка від «Cлуги народу» у Хмельницькій обласної ради  Оксана Бочкарьова оскаржуватиме обрання головою облради Віолети Лабазюк. Вона теж претендувала на крісло очільниці, втім її не підтримав депутатський корпус.

 

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Позовну заяву, подану депутаткою Оксаною Бочкарьовою, у Хмельницькому окружному адміністративному суді прийняли вчора, 9 грудня. Дату розгляду ще не призначили, проте склад суду вже визначили. Новообрана голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк крок своєї суперниці називає популістичним, а позов – безперспективним.

 

Депутатка Хмельницької обласної ради Оксана Бочкарьова виконала свою обіцянку, дану одразу після завершення сесії – звернулася до суду із позовною заявою, в якій просить визнати незаконними рішення лічильної комісії та обласної ради про обрання голови органу місцевого самоврядування та скасувати їх. Причому, як зазначає обласна обраниця, рішення звернутися до суду є спільним, прийнятим разом з колегами – депутатами політичної партії “Слуга народу”.

 

Нагадаємо, 7 грудня на засіданні сесії обласної ради обирали, зокрема, її очільника. За крісло голови змагалися дві кандидатки – Оксана Бочкарьова та Віолета Лабазюк. За підсумками голосування переможницею визнали останню з мінімально необхідною кількістю голосів – 33. Саме про визначальний, 33-й бюлетень, який врахувала під час підрахунку голосів лічильна комісія, Оксана Бочкарьова заявила як про такий, що врахований з порушенням регламенту обласної ради, та заявила про фальсифікації під час обрання голови облради.

 

Під час своєї першої пресконференції в якості голови обласної ради, яка відбулася сьогодні, 10 грудня, Віолета Лабазюк зазначила, що вважає поданий позов безперспективним.

 

Я переконана, що цей позов – це більше такий популістичний момент для того, щоб привернути до себе увагу, – прокоментувала посадовиця.

 

І додала, що, за потреби, братиме участь у судових засіданнях.

 

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