Справа Щеремети: адвокат Кузьменко оприлюднив повно розмову про «сакральну жертву»

Адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремети Юлії Кузьменко оприлюднив повний текст розмови, уривки з якої фігурують, як доказ проти його підзахисної і які були представленін на брифінгу МВС.

За словами Добоша, у цій розшифровці видно контекст, у якому говорилось все те, що надали на брифінгу правоохоронці. При чому обговорювалась одразу низка тем, першою з яких був стан української армії, який, за словами співрозмовниць, опустився до рівня, гіршого, ніж у 2014-му році.

Згодом жінки перейшли на тему протестів “проти капітуляції”, які “частково організував Петро Порошенко” та зазначили відсутність результату цих акцій в плані тиску на чинну владу. Саме після того в Кузьменко та її співрозмовниці виникла ідея організувати напад силовиків на когось з волонтерів. І обрали для цього Марусю Звіробій, проти якої також відкрито кримінальну справу. Наскільки серйозно Кузьменко та її співрозмовниця ставились до цього обговорення, судити важко, оскільки під час розмови час від часу обидві жінки сміялись.

Свою публікацію Добош доповнив коментарем: “І нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа! І де тут Шеремет?! Питання кому це вигідно?!”.

Нагадуємо, що вчора Юлія Кузьменко подала на Міністерство внутрішніх справ до суду через заяву міністра Арсена Авакова, який в ефірі телепрограми “Свобода слова Савіка Шустера” 13 грудня сказав, що Кузьменко відмовилася надавати свідчення у справі вбивства Шеремета.

Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко терміново написала листа матері покійного журналіста

Київський суд виніс нове рішення стосовно Кузьменко, що загрожує підозрюваній у справі Шеремета.

Нагадаємо, ветерана бойових дій і музиканта Андрія Антоненка Апеляційний суд Києва залишив під вартою одного. Засідання відбулося 23 грудня.

Нацполіції слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування.

Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

Розгляд апеляції Дугарь перенесли на 8 січня.

Адвокат підозрюваної в закладені вибухівки в авто, в якому загинув журналіст, Юлії Кузьменко Владислав Добош оприлюднив скріншоти її переписки в Facebook messenger, зроблені напередодні вбивства, які суперечать даним слідства.

Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.