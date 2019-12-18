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Вбивство Шеремети: апеляцію Дугарь розглянуть 8 січня

13:10  Политическая  Украина

 

Розгляд апеляції скарги підозрюваної у вбивстві Павла Шеремети військової медсетри Яни Дугарь перенесли на 8 січня. В Київському апеляційному суді повідомили до суду не надійшли матеріали.

 

Павло Шеремета, вбивство Шеремети, арсен Аваков, поліція, МВС, ГПУ, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, "Лиса", Яна Дугар, подружжя Інни Владислава Грищенків, "Пума" та "Буча", Антін Мухарський, обшуки, квартира на Подолі, Влад Дорош, адвокат Кузьменко, Вік

 

Розгляд скарги має відбутися 8 січня о 14.20.

 

Підтримати Дугарь приїхала народний депутат від "євросолідарності" Яна Зінкевич і екс-нардеп Оксана Корчинська. Також про готовність взяти Яну на поруки заявила нардеп від «Слуги народу» Вікторія Вагнер.

 

«Мій чоловік воював в АТО і там загинув. Він також як і Яна був лікарем. Я дуже давно знайома з діяльністю Яни Дугарь і вважаю її дуже порядною людиною. Я вважаю, що потрібно захищати репутацію таких людей, це дуже важливо. Яна Дугарь - сирота. В неї немає ні ресурсів, ні можливостей впливати на слідство. Яна Дугарь - порядна людина. Вона не буде ухилятись від слідства. Яна Дугарь - захисник України. Захисники України не зраджують свою державу, покидаючи її в важкі часи», - зазначила Вагнер.

 

Нагадаємо, як повідомляли в Нацполіції слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування.

 

Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

 

Адвокат підозрюваної в закладені вибухівки в авто, в якому загинув журналіст, Юлії Кузьменко Владислав Добош оприлюднив скріншоти її переписки в Facebook messenger, зроблені напередодні вбивства, які суперечать даним слідства. 

 

 

 

 Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

 

 Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

 

 

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.

 

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