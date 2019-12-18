Вбивство Шеремети: апеляцію Дугарь розглянуть 8 січня

Розгляд апеляції скарги підозрюваної у вбивстві Павла Шеремети військової медсетри Яни Дугарь перенесли на 8 січня. В Київському апеляційному суді повідомили до суду не надійшли матеріали.

Розгляд скарги має відбутися 8 січня о 14.20.

Підтримати Дугарь приїхала народний депутат від "євросолідарності" Яна Зінкевич і екс-нардеп Оксана Корчинська. Також про готовність взяти Яну на поруки заявила нардеп від «Слуги народу» Вікторія Вагнер.

«Мій чоловік воював в АТО і там загинув. Він також як і Яна був лікарем. Я дуже давно знайома з діяльністю Яни Дугарь і вважаю її дуже порядною людиною. Я вважаю, що потрібно захищати репутацію таких людей, це дуже важливо. Яна Дугарь - сирота. В неї немає ні ресурсів, ні можливостей впливати на слідство. Яна Дугарь - порядна людина. Вона не буде ухилятись від слідства. Яна Дугарь - захисник України. Захисники України не зраджують свою державу, покидаючи її в важкі часи», - зазначила Вагнер.

Нагадаємо, як повідомляли в Нацполіції слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування.

Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

Адвокат підозрюваної в закладені вибухівки в авто, в якому загинув журналіст, Юлії Кузьменко Владислав Добош оприлюднив скріншоти її переписки в Facebook messenger, зроблені напередодні вбивства, які суперечать даним слідства.

Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.