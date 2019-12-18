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Заворушення в Києві: поліція відкрила кримінальне провадження, Зеленський і США засудили насилля (ВІДЕО)

05:00  Политическая  Украина

 

Внаслідок заворушень в центрі Києва за медичною допомогою звернулись двоє цивільних та 17 правоохоронців.  Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили в Нацполіції.

 

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на сутички і зазначив, що на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські.

 

 

 «Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські. Це не шлях цивілізованої країни. Якщо ми хочемо кращого життя, то маємо навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом. Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей. І саме так Україна буде рухатися до кращого життя, попри опір старих «еліт». Це я вам гарантую», - написав у ФБ Володимир Зеленський.  

 

Раніше волонтери  Червоного Хреста повідомляли, що лише до них звернулось 14 постраждалих.

 

«Поліцейські застосували силу та демонтували намети. Трохи згодом група активістів почала перфоратором бурити асфальт, вставляти металеві кілки та встановлювати намети. Тож було прийнято рішення відтіснити таких учасників акції, а палатки вилучити. Частина активістів почала застосовувати палиці та кидати каміння у бік правоохоронців. Активних учасників,  26 осіб, доставили до районного управління для з’ясування усіх обставин. Після отримання показів та вивчення усіх матеріалів їх діям буде надана правова оцінка», - зазначив керівник столичної поліції Андрій Крищенко.


 

В США засудили прояви насилля під час акцій протесту. Заяву опублікувало в ФБ посольство США.


"Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції та журналістів, яке сталося  біля Верховної Ради", – заявили дипломати.

 

Нагадаємо, під Верховною Радою 17 грудня  одночасно проходило кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу.

 

 

Бійка сталося, коли представники Нацкорпусу спробували поставити намети. Протестувальники кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри. Поліція відповіла слізогінним газом.

 

 

 

 

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