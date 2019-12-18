Заворушення в Києві: в Червоному Хресті повідомили про 16 постраждалих

До волонтерів Червоного Хреста за допомогою звернулись 14 постраждалих. Ще двох в напівпритомному стані забрала швидка допомога.

"До нас було 14 звернень з легкими травмами, в тому числі скарги на сльозогінний газ. Ще двох осіб в напівпритомному стані, майже без свідомості, передали до "швидкої", перед тим надали першу допомогу. До нас звертались як активісти, так і правоохоронці", - повідомила кореспонденту Укрінформу волонтер загону швидкого реагування ТЧХУ Олена Паншина.

Представники Червоного Хреста вже завершили чергування.

"Ситуація більш-менш стабілізувалась, відкрили проїжджу частину, на момент, коли волонтери вже йшли з чергування, біля сцени безпосередньо під Верховною Радою залишалось близько 50-70 людей", - розповіла представниця Червоного Хреста.

Як ми уже писали, в Нацполіції раніше повідомляли про двох постраждалих правоохоронців.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу «Наш» повідомив про 26 затриманих.





«На даному етапі у нас 17 постраждалих правоохоронців, двоє з яких перебувають в медичних закладах. Я думаю, що ця цифра може змінюватися. І 26 затриманих правопорушників», — заявив Шкіряк.

Під Верховною Радою 17 грудня одночасно проходило кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу.

Бійка сталося, коли представники Нацкорпусу спробували поставити намети. Протестувальники кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри. Поліція відповіла слізогінним газом.

Правоохоронці затримали кілька мітингувальників.