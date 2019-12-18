Заворушення в Києві: є постраждалі (ВІДЕО)

Бійки, каміння, розбиті вітрини та слиногінний газ. Акції протесту під стінами парламенту переросли у заворушення. В Нацполіції повідомляють про двох постраждалих правоохоронців.

Інформації про кількість постраждалих мітингарів поки немає, втім на відео, які оприлюднюють в мережі учасники акції видно людей з закривавленими обличчями, карети швидкої забирають постраждалих.

«За попередніми даними, внаслідок конфліктної ситуації тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги. За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка», - йдеться в повідомленні Нацполіції.





В самому парламенті депутати від "Батьківщини" та "ОПЗЖ" заблокували трибуну і повісили банер "Не дамо розкрасти землю!".

Сутичка сталася через те, що мітингувальники спробували встановити палатки під ВРУ, а силовики цьому перешкодили.

Як відомо, цього тижня Верховна Рада збирається голосувати за законопроект про відкриття ринку землі у другому читанні.