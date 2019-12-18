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Справа Шеремети: слідчі надали адвокатам підозрюваних частину матеріалів

17 декабря, 15:30  Политическая  Украина

 

Адвокатам підозрюваних у вбивстві Шеремети надали матеріали справи. Про це повідомили в Нацполіції і наголосили, вони отримали не всі дані – адвокатам не дали інформацію, яку не можна розголошувати.

 

Павло Шеремета, вбивство Шеремети, арсен Аваков, поліція, МВС, ГПУ, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, "Лиса", Яна Дугар, подружжя Інни Владислава Грищенків, "Пума" та "Буча", Антін Мухарський, обшуки, квартира на Подолі, Влад Дорош, адвокат Кузьменко.

 

17 грудня, слідчі Нацполіції зустрілися з представником осіб, які є фігурантами кримінального провадження, розпочатого за фактом вбивства Павла Шеремета.

 

«Слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування. Зокрема, йдеться і про заходи безпеки щодо певних осіб, які застосовувалися у цьому кримінальному провадженні. Ці дані не підлягають розголошенню у рамках проведення досудового розслідування. Слідство триває», - сказанов повідомлені Нацполіції.


Адвокат підозрюваної в закладені вибухівки в авто, в якому загинув журналіст, Юлії Кузьменко Владислав Добош оприлюднив скріншоти її переписки в Facebook messenger, зроблені напередодні вбивства, які суперечать даним слідства. 


Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

 

 Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

 

 Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

 

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.

 

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