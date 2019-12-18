Справа Шеремети: слідчі надали адвокатам підозрюваних частину матеріалів

Адвокатам підозрюваних у вбивстві Шеремети надали матеріали справи. Про це повідомили в Нацполіції і наголосили, вони отримали не всі дані – адвокатам не дали інформацію, яку не можна розголошувати.

17 грудня, слідчі Нацполіції зустрілися з представником осіб, які є фігурантами кримінального провадження, розпочатого за фактом вбивства Павла Шеремета.

«Слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування. Зокрема, йдеться і про заходи безпеки щодо певних осіб, які застосовувалися у цьому кримінальному провадженні. Ці дані не підлягають розголошенню у рамках проведення досудового розслідування. Слідство триває», - сказанов повідомлені Нацполіції.





Адвокат підозрюваної в закладені вибухівки в авто, в якому загинув журналіст, Юлії Кузьменко Владислав Добош оприлюднив скріншоти її переписки в Facebook messenger, зроблені напередодні вбивства, які суперечать даним слідства.





Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.