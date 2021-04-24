Річний тариф на газ буде не менше 8 тисяч, - експерт

"Нафтогаз" займає на ринку видобутку газу монопольне становище. Це призводить до спотворення конкуренції на ринку газу і не тільки. Про це заявив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Це створює штучні переваги "Нафтогаз" на ринку поставок газу і призводить до спотворення конкуренції на ринку газу. Виходячи їз цього можна очікувати, що річний тариф на газ для українських споживачів складе не менше 8000 грн за 1000 куб.м", - пише експерт у своєму Telegram-каналі, передає Знай ЮА

З 1 квітня 2021 року можна очікувати, що ціна на газ зросте і складе орієнтовно 8000 грн. Є ряд факторів, які вказують на те, що і річна ціна на газ на період з травня 2021 по травень 2022 складе орієнтовно не менше 8000 грн. за 1000 куб. м.

Таку ситуацію створило те, що Нафтогаз зберігає на ринку видобутку газу монополістичні позиції, а також контролює компанію "Укргазвидобування", яка видобуває 142 млрд куб м газу.

"Нафтогаз" відмовляється продавати Державний газ для всіх учасників ринку. По-друге, на ринку нафти спостерігається зростання ціни на нафту, що відіб'ється в зростанні ціни на газ на біржах ЄС в літньо-осінній період. По-третє, Державний "Нафтогаз", як і приватні компанії (в умовах відсутності доступу до газу українського видобутку), орієнтуються на європейські біржові показники газу.

"Звичайно, споживачі очікують зниження ціни на газ влітку-восени, але тенденції на європейських біржах не дають такого оптимізму. Однак, головне також і те, що низька ціна на газ влітку є оманливою, оскільки населення і ТКЕ використовують менше 1 млрд.куб. м газу для приготування їжі і підігріву води. Основний обсяг газу - 12 млрд. куб. м-використовується взимку. У той же час, можна очікувати, що на ринку газу будуть також працювати компанії, які зможуть запропонувати більш низьку ціну на газ і споживач зможе перейти до такого постачальника", - пише експерт.