Поки Зеленський з Путіном говорили на Донбасі загинуло 3-є наших бійців

Зустріч Президентів не стала приводом для російських окупантів припинити стріляти. Режим тиші порушили 7 разів. Гатили з гранатометів, кулеметів та з БМП. Про обстріли повідомили в штабі ООС.
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому 9 грудня пристрої загинули три військовослужбовця Об'єднаних сил.
«9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП», - йдеться в повідомленні прес-служби ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
двічі неподалік Водяного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
біля Березового – з автоматичних гранатометів;
поблизу Красногорівки - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:
біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.
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