Поки Зеленський з Путіном говорили на Донбасі загинуло 3-є наших бійців

Зустріч Президентів не стала приводом для російських окупантів припинити стріляти. Режим тиші порушили 7 разів. Гатили з гранатометів, кулеметів та з БМП. Про обстріли повідомили в штабі ООС.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому 9 грудня пристрої загинули три військовослужбовця Об'єднаних сил.

«9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП», - йдеться в повідомленні прес-служби ООС.





В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

двічі неподалік Водяного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Березового – з автоматичних гранатометів;

поблизу Красногорівки - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:

біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.