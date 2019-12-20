В Україні скасували мажоритарку

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні новий Виборчий кодекс. Він передбачає, що вибори проходитимуть за пропорційною виборчою системою з відкритими партійними списками. Прохідний бар’єр - 5%.

За відповідний проект закону №0978 проголосувало 330 народних депутатів при необхідному мінімумі у 300 голосів.





Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила даний законопроект в цілому 11 липня 2019 року, однак Президент повернув його на повторний розгляд зі своїми пропозиціями.





Новий виборчий кодекс передбачає проведення виборів за пропорційною виборчою системою з відкритими партійними списками. Тобто, виборці матимуть право обирати конкретних кандидатів у списку партії. Потрапити до парламенту зможуть партії, які подолали 5% прохідний бар’єр.





Також з тексту документа вилучили можливість зняття кандидата з передвиборної кампанії після того, як правоохоронний орган після перевірки кандидата направляє інформацію про нього в Центральну виборчу комісію. Зокрема, йдеться про повідомлення щодо фактів порушення кандидатом закону.