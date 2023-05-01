Здорожчання великоднього кошика особливо боляче б’є по пенсіонерах, - експерт

Для багатьох пенсіонерів пасхальні частування, попри індексацію пенсій, залишається не по кишені. За рік, за даними Держстату, продукти харчування здорожчали на 27%. А деякі складові великоднього кошика зросли значно більше. Про це пише у своєму блозі для Центру громадської аналітики «Вежа» експерт з соціальних питань, засновник благодійного фонду «Тримай мою руку» Олександр Колесніков.

«Цьогоріч, як і торік, базові продукти харчування продовжують стрімке зростання. Війна відрізала від ринку значну частину постачальників, скоротила внутрішнє виробництво, зруйнувала багато логістичних ланцюжків і загалом сильно вдарила по економіці. Захмарні ціни лякають усіх, але по пенсіонерах вони б’ють особливо боляче», - говорить Олександр Колесніков.

За його словами, найбільше здорожчали невід’ємні атрибути Великодня - Паски і крашанки.

«Якщо торік десяток яєць у передсвяткові дні можна було придбати за 20-29 грн, то зараз дешевше 55 грн ви і не знайдете. Кекси-паски також здорожчали практично вдвічі. Маленькі, яких і розкуштувати одній людині не вистачить, зараз коштують стільки, як торік середні. За півкілограмову паску доведеться заплатити не менше 130 грн», - каже експерт.

Він звернув увагу, що для господинь, які самі випікають кекси, вони теж обійдуться значно дорожче, адже додали в ціні усі складові – починаючи від борошна, цукру, масла та закінчуючи родзинками й елементами декору.

«За даними науковців Інституту аграрної економіки, які не вперше моніторять ціни на складові кошика, він здорожчав на 24,4%. У 2023 році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб у близько 1 208,78 гривні. Торік такий же набір коштував 972 грн. Великодній кошик, який ми купуємо для наших підопічних і в який кладемо ковбасу, яйця, паску, сир, хрін та шинку, обходиться у 450 грн», - розповідає Олександр Колесніков.

На його думку, для більшості пенсіонерів придбати повноцінний великодній кошик – це дуже дороге задоволення.

«Так, у березні пенсії дещо підвищили. Але це підвищення навіть не дотягує до рівня інфляції. Як показує практика, для наших підопічних виплати збільшили на 100-300 грн, декому на 500. Але пенсії все одно залишаються надто малі. Ще не має оновленої статистики після індексації, але відсоткове співвідношення сильно не зміниться (нагадаю, що станом на січень понад 60% пенсіонерів або ж 6,5 млн українських літніх людей отримували виплати менше 4 тисяч грн на місяць, водночас 4 мільйони пенсіонерів, а це найбільше серед усіх, мають пенсію взагалі від 2 до 3 тисяч грн.)», - говорить експерт.

Він пояснює, що у пенсіонера, в якого після підвищення пенсія 2,5 тисячі грн, щонайменше половина цієї суми іде на оплату комуналки та ліків.

«І на весь місяць на продукти людині лишається заледве більше тисячі грн. Підкреслюю, не на один похід в магазин, а на цілий місяць! І коли звичайний, навіть дуже скромний великодній кошик вартує щонайменше третину цієї суми, то це справжня біда. Нехай тим пенсіонерам, хто має рідню, ще можуть допомогти діти чи онуки, але ж скількох літніх людей мені доводиться бачити, які живуть самотньо і реально змушені «виживати» за ці копійки. Їх єдина підтримка – це волонтери», - каже Олександр Колесніков.

Олександр Колесніков наголосив, що суспільство не має права закривати очі і робити вигляд, що проблеми злиденності пенсіонерів не існує.

«Я розумію, що під час війни говорити про підвищення соціальних стандартів не доводиться, в бюджеті навіть на оплату військовим не завжди вистачає коштів. Але поряд з нами живуть літні люди, які пропрацювавши все життя, тепер змушені рахувати кожну копійку і обирати – купити собі пасочку на Великдень чи краще кілограм гречки, яку можна їсти місяць і залишитись без свята. Такі люди потребують допомоги і передусім людської уваги. Якщо ви спекли чи придбали пасочки і знаєте, що поряд живуть самотні пенсіонери, поділіться з ними, адже в свята особливо важливо дарувати добро і проявляти турботу», - говорить Олександр Колесніков.

Нагадаємо, благодійний фонд «Тримай мою руку» спеціалізується на адресній допомозі самотнім людям похилого віку. Його створено у 2021 році. В умовах повномасштабної війни необхідність підтримки одиноких пенсіонерів стала ще більш гострою. Волонтери фонду купують і розвозять одиноким пенсіонерам продукти харчування довготривалого зберігання, теплий одяг, взуття, засоби гігієни, допомагають з вирішенням побутових проблем, які виникають у підопічних, організовують транспортування. Також благодійний фонд бере участь в організації дозвілля для людей похилого віку.