Український Центр суспільного розвитку братиме участь в освітньому проєкті “Новітня академія демократичного управління”

Український Центр суспільного розвитку 17 червня підписав меморандум про співпрацю з Аналітично-консалтинговим центром публічного врядування і права та Фундацією європейських і безпекових досліджень. Передбачається спільна участь громадських організацій в реалізації проєкту «Новітня академія демократичного управління».

В рамках проєкту відбуватиметься поширення передових знань для становлення в Україні ефективного багаторівневого врядування.

«Класичні системи управління все частіше показують свою неспроможність в сьогоднішніх умовах динамічних змін та багатосистемних викликів. Проєкт «Новітня академія демократичного управління» - це освітній майданчик для розробки новітніх підходів до управління в усіх сферах і на всіх рівнях. Вони мають базуватись на принципах інноваційності та демократичної участі», - розповіла голова Аналітично-консалтингового центру публічного врядування і права Ольга Петроє.

Планується проведення конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, лекцій, майстер-класів, практикумів, стратегічних сесій, зустрічей. У заходах братимуть участь управлінці державних органів влади, місцевого самоврядування, експерти та громадські активісти.

«Нову якість управління можна сформувати тільки, коли над сучасними концепціями працюватимуть спільно представники влади, професійні експерти та громадянське суспільство», - зазначив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

Питання підвищення якості управління в Україні стоїть досить гостро.

«Останні президентські, а потім і парламентські вибори продемонстрували величезний попит на нові обличчя. Однак більш важливим фактором стала фаховість та професійність цих людей, якої часто не було. Тому вважаю важливим і вчасним запровадженням таких освітніх інституцій, які здатні вирішити ті проблеми, які ми спостерігаємо останні два роки», - говорить голова Українського Центру суспільного розвитку Ія Сухіташвілі.

Планується підготовка аналітичних документів щодо сучасних проблем публічного управління, надання обґрунтованих рекомендацій відповідним органам публічної влади.

«Започаткована «Новітня академія демократичного управління» зібрала кращих науковців та практиків галузі публічне управління та адміністрування. Саме професійний склад учасників є запорукою того, що всі зацікавлені сторони отримають найкраще: органи публічного управління - компетентних фахівців, здобувачі - глибокі знання та компетенції, а всі ми - нову публічну службу. Вона має бути сарвісноорієнтованою та людиноцентричною», - говорить голова Фундації європейських і безпекових досліджень Юрій Мельник.

Координацією проєкту «НАДУ» займатиметься Голова правління Аналітично-консалтингового центру публічного врядування і права Ія Дегтярьова.