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Іспанія відкриває кордони для вакцинованих туристів

08 июня, 13:00  Социальная  Украина

Від  сьомого червня Іспанія відкриває в’їзд для вакцинованих проти COVID-19 туристів із країн поза ЄС, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Від сьомого червня Іспанія відкриває вїзд для вакцинованих проти COVID-19 туристів із країн поза ЄС, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Так, в’їзд дозволили тим, хто має довідку про вакцинацію, визнану Міністерством охорони здоров’я Іспанії, за умови попередньої перевірки санітарними органамипише Хмарочос.

 

Довідка про щеплення вважається дійсною, коли спливе не менш як 14 днів після отримання останньої дози вакцини. Іспанія визнає вакцини, затверджені Європейським агентством з лікарських засобів або схвалені ВООЗ.

 

Як зазначає La Vanguardia, наразі до таких відносяться Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac-Coronavac.

 

Крім того, всі пасажири мають завчасно перед прибуттям заповнити формуляр на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний застосунок Spain Travel Health, та отримати QR код.

 

Поки що послаблення обмежень не поширюється на мандрівників з Індії, Бразилії та Південної Африки.

 

В Іспанії очікують прийняти приблизно 15 мільйонів туристів з липня до вересня. Це 40% туристів, які відвідали країну у 2019 році, до пандемії коронавірусу.

 

Від сьогодні в Іспанії також знято заборону на міжнародні круїзи, яка діяла понад рік.

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