У 21 громаді в 9 областях України запрацював чат-бот СВОЇ для покращення взаємодії місцевої влади і громадян. Серед найбільших міст, у яких працюватиме чат-бот, — Одеса, Луцьк, Вінниця, Кам'янське, Тернопіль, Хмельницький і Сєвєродонецьк.

Завдяки чат-боту СВОЇ громадяни можуть спілкуватися з місцевою владою та впливати на її рішення, отримувати консультації щодо державних сервісів і дізнаватися новини своєї громади через смартфон. Про це повідомляє Мінцифри.

«В Україні є близько 1500 громад, третину з яких утворено лише минулого року. Важливо, щоб їхні мешканці не лише відчували свою причетність до громади, а й могли ефективно впливати на місцеві рішення. Чат-бот СВОЇ надає можливість писати звернення до місцевої влади, користуватися інструментами електронної демократії, зокрема, підтримувати проєкти громадського бюджету чи місцеві петиції. Це дієвий спосіб покращення взаємодії між громадянами та місцевою владою», — зазначив Вадим Бортник, директор Директорату регіональної цифровізації у Міністерстві цифрової трансформації.

Щоб скористатися чат-ботом, достатньо перейти за посиланням у Viber чи Telegram і знайти свою громаду.

Чат-бот є частиною платформи “СВОЇ”, до якої може підключитися будь-яка громада. Платформа також дозволяє громадам безкоштовно та зручно створювати сучасні вебсайти, які міститимуть всю необхідну інформацію та стануть зрозумілими для будь-якої аудиторії.

“Цей потужний інструмент допоможе новоствореним територіальним громадам швидко налагодити ефективну взаємодію між місцевою владою та усіма жителями. Цифровізація розв'язуєрозвязуєвирішує проблему доступу до інформації, що є особливо актуальною для сільської місцевості”, — підкреслив Олександр Дудченко, заступник Міністра розвитку громад та територій України.

«Швейцарія підтримує регіональну цифровізацію в Україні з самого початку — через Програму EGAP. Наше соціологічне дослідження виявило, що рівень поінформованості громадян про діяльність місцевої влади є нижче середнього. Платформа СВОЇ покликана підвищити обізнаність українців про діяльність місцевої влади і залучити їх до процесу ухвалення рішень», — зазначила Ніколь Рудер, директорка Швейцарського бюро співробітництва.

«Дотепер в нашій державі не існувало платформи, за допомогою якої можна було б створити повноцінну систему комунікацій органу місцевого самоврядування з мешканцями громади. СВОЇ розв'язуєрозвязує вирішує цю проблему і дозволяє громадам безкоштовно створити якісний і сучасний сайт та чат-бот, до яких вже підключені всі інструменти електронної демократії, — петиції, консультації з громадськістю та громадські бюджети. При розробці платформи ми постійно консультувалися з експертами та представниками різних громад. Це дозволило нам зробити систему зручною для всіх користувачів», — підкреслив Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа.

Щоб підключитися до платформи, громадам необхідно заповнити форму на сайті.