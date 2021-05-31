Україна і ЄС досягли домовленості щодо визнання паспортів вакцинації

Розробляючи власні зразки «паспортів вакцинації», Україна тісно співпрацювала з Єврокомісією для забезпечення їх взаємосумісності із європейськими сертифікатами вакцинації, тож наразі сторони дійшли політичної згоди щодо можливості взаємного визнання цих документів, що може бути швидко втілена й на технічному рівні.

Про це у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками триденного робочого візиту заявила віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Укрінформ.

«Весь процес розробки українських паспортів вакцинації здійснювався одразу з командою Європейської Комісії, яка розробляла формат Європейського цифрового паспорта (Цифрового зеленого сертифікату – ред). Тобто, взаємосумісність - це була основа, яка закладалася в нашу роботу з першого дня. Політична домовленість є, є й технічні рішення як з нашого боку, так і від Європейської Комісії. Я думаю, що взаємне визнання – це буде такий швидкий технічний процес, якщо це буде необхідно», - сказала український урядовець.

Вона зауважила при цьому, що це політичне рішення стосується також визнання вакцин з третіх країн. Ці перемовини українська та європейська сторони, за словами віцепрем’єр-міністра України, розпочали ще два місяці тому.

«В нас вже повністю готова ІТ-інфраструктура, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС, і це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінної руху наших громадян в межах Європейського Союзу», - сказала Стефанішина.

Вона зауважила, що наразі ведеться активна робота із нормативного оформлення цих принципових домовленостей, провідну роль у цьому процесі, за її словами, відіграють Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров’я України.

«Ми планували, що на кінець червня цей загальний процес має бути завершений», - додала Стефанішина.