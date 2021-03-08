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Без штампів: в Україні введуть електронну прописку

08 февраля, 17:00  Социальная  Украина

 

Реєстрацію проживання хочуть зробити декларативною, через введення адреси у смартфоні.  Чиновники більше не зможуть вимагати штамп. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі каналу "Україна 24".

 

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, електронна прописка. Штамп в паспорті

 

"Понад 1 млн українців не мають прописки, навіть у паспорті, і кожний третій українець проживає не за місцем реєстрації. Тому що процедура складна, треба витратити багато часу, щоб отримати цю послугу. Тому з квітня ми запускаємо (послугу — ред.), вона буде напівдекларативна. Ми скасовуємо штамп у паспорті, який є на сьогодні", — сказав він.

 

Міністр пояснив, як працюватиме механізм.

 

"Ми спрощуємо цю процедуру, і чиновники не матимуть права вимагати цей штамп, довідку, коли ми повноцінно запустимо цю послугу. Буде запис в реєстрі про те, де проживає конкретна людина. І це вже завдання не людини, а чиновника – зайти в цей реєстр – і перевірити, підтвердити, налагодити взаємодію, щоб дізнатися, де проживає людина. Тому що папірець з пропискою – це суто справа неефективності держави. Ми перекладаємо це завдання з плеч людини на плечі чиновника", — сказав він.

 

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