Сертифікат про вакцинацію запустять вже з 1 липня

Україна бере участь у двох робочих групах щодо запровадження COVID-сертифікатів — від Всесвітньої організації охорони здоровя та від Європейського Союзу. Українська влада буде готова запустити документ з 1 липня.

Поки всі дані про вакцинацію вносять в електронну систему охорони здоров’я. Про це пише Бабель.

Паралельно працює група спеціалістів з МОЗ, Нацслужби здоровя та Мінцифри, яка співпрацює з ВООЗ і ЄС та напрацьовує технічні моменти, що одразу після запровадження в Євросоюзі будуть введені в Україні.

«Ми не будемо білою вороною. Що буде затверджено ВООЗ — те буде і в нас, що буде в Євросоюзі — те буде і в нас», — заявив Ляшко і додав, що Україна з 1 липня готова запустити сертифікати.

Власники цих документів матимуть певні привілеї, наприклад, під час відвідування розважальних заходів і подорожей.