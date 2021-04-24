Названі протипоказання до вакцинації проти Covid-19

Кому щеплюватися проти коронавірусу можна пояснили у збірнику про вакцинацію, який випустили за інформаційної підтримки Центру громадського здоров'я МОЗ .

Вакцинація проти COVID-19 протипоказана тим, в кого:

є алергічні реакції на будь-який з компонентів вакцини,

була тяжка алергічна реакція на першу дозу вакцини,

є гарячка (температура понад 38°C).

Також не можна вакцинувати молодших людей, ніж зазначено в інструкції до вакцини.

Якщо у вас в анамнезі є алергії, це не обов'язково означає, що організм погано відреагує на вакцину, оскільки алергії бувають різні і на різні речовини. І це не обов'язково компоненти саме цієї вакцини, повідомляє Gazeta.ua.

Як і щодо інших вакцин, вакцини від Covid-19 слід вводити під наглядом лікаря, з відповідною медичною допомогою у разі виникнення алергічних реакцій.

"Вакцинація проводиться медичними працівниками, які просять пацієнта побути в лікарні/амбулаторії ще пів години. Якщо станеться важка реакція, а саме анафілаксія, вона станеться в цей проміжок часу, і людині нададуть невідкладну допомогу", – йдеться у збірнику.