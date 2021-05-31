В Україні скасують карантин після вакцинації 70% населення

Вакцинувати від коронавірусу 100% українського населення не вдасться. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов .

За його словами, в міністерстві сподіваються вакцинувати принаймні 70% дорослих українців, пише Слово і діло.

Як розповів міністр, після вакцинації 70% населення в Україні, швидше за все, скасують карантинні обмеження.

«Досягти 100% знищення вірусу, напевно, неможливо. 100% вакцинації буде досягти неможливо. Ми дуже сподіваємося, що ми переконаємо громадян, щоб це було 70%. Зрозуміло, що зовсім інші режими будуть досягнуті. Карантинні режими, напевно, будуть скасовані», - сказав він.