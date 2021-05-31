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Приборкання COVID-19. Як і коли ми подолаємо пандемію?

13 мая, 14:00  Социальная  Украина

 

Протягом травня у онлайн-кінотеатрі DOCUSPACE триватиме показ фільмів з головної програми 18 Docudays UA «Повне одужання?» «Громадянин Біо» (реж. Тріш Долман) та «76 днів» (реж. Хао Ву, Вейші Чень, Анонім).

 

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Дотично до теми фільму «76 днів» (про перші місяці боротьби з пандемією COVID-19 в Ухані, Китай) 19 травня о 19:00 відбудеться правозахисна дискусія RIGHTS NOW! «Приборкання COVID-19. Як і коли ми подолаємо пандемію?»

 

Кількість людей у світі, які заразилися COVID-19, перевищила 2 млн. У ВО-ОЗ попереджають: наслідки пандемії ми долатимемо ще десятиліттями. Кризові явища у світі спостерігаються у різних сферах, але значно більше навантаження лягає на охорону здоров’я. Деяким країнам вдається цілеспрямовано виходити з ковідної кризи. Україна поки не може похвалитися успіхом, бо роки пандемії лише оголили недоліки системи охорони здоров’я.

 

Масштаби лиха мобілізували медиків, які з початку пандемії працюють понаднормово, на допомогу прийшли волонтери. Та чи на довго вистачить завзяття і ресурсів у волонтерів та медиків? Як реалізується державна політика з подолання пандемії? І що може зробити кожен з нас, щоб приборкати ковід?

 

Про це у дискусії «Приборкання COVID-19. Як і коли ми подолаємо пан-демію?» поговорять Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка (Чернівці), Аксана Філіпішина, представниця Уповноваженої з прав людини з дотримання прав дитини та сім’ї, Дмитро Шерембей, голова Координаційної ради БО «100% життя», Леся Литвинова, голова благодійного фонду «Свої». Модерує Андрій Сем’янків, лікар, медичний блогер.

 

Транслюватимуть правозахисну дискусію на docuspace.org, а також у Facebook фестивалю Docudays UA.

 

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