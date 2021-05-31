В Україні хворих на COVID-19 вдвічі більше ніж за офіційною статистикою, - опитування

Станом на середину квітня 2021 року 29,1% опитаних українців відповіли, що вже перехворіли або зараз хворіють на COVID-19, натомість 65% відповіли, що не хворіли. А проте тестування на коронавірус робили лише 17% із цих 29%, а 12% — відчували симптоми.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише Громадське.

Найбільше тих, хто сказали, що хворіли чи зараз хворіють на COVID-19, у західному регіоні країни (34%), дещо менше у центрі (30%), на сході — 27% опитаних. Найменше — у південному регіоні (24%).

Найбільше тих, хто вважають, що хворіли чи зараз хворіють, серед молоді, найменше — серед літніх людей. Так, 18-29 років — 36%, 30-39 років — 32%, 40-49 років — 27%, 50-59 років — 34%, понад 60 років — 21%.

Найбільше тих, хто встановив хворобу за допомогою тесту, серед людей віком 50-59 років (22%), найменше — серед громадян, старших за 60 років (11%).

На думку гендиректора КМІС Володимира Паніотто, результати опитування свідчать, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою.

Він розповів, що соціологи закінчили опитування 15 квітня. На 16 квітня, за офіційною статистикою університету Джонса Гопкінса, в Україні перехворіли на COVID-19 приблизно 2 мільйони людей. Але, за даними опитування, перехворіли 29,1% опитаних, із них 16,9% визначили це за тестами, а 12% — лише за симптомами.

«Якщо взяти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу... то серед дорослого населення (18 років і старші) перехворіли 4,4 млн людей. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою», — зазначив Паніотто.

Він додав, що з урахуванням того, що у 2 млн офіційної статистики входять і люди віком до 18 років, а також, що частина тих, хто вважає, що хворіли на коронавірус, але не робили тести, можуть мати рацію, то хворих в Україні, ймовірно, і втричі більше, ніж за офіційною статистикою.