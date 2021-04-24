Потік трудових мігрантів з України спричинить демографічні проблеми, - експерт

Попит на трудових мігрантів з України у країнах Європейського Союзу збережеться після зняття коронавірусних обмежень. У цьому переконує президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. На його думку, причина полягає у демографічній кризі в Європі.

Експерт прогнозує, що українських працівників у Європі побільшає після зняття карантинних обмежень. Це може відбутися після колективної вакцинації, повідомляє 24 Канал.

Василь Воскобойник заявив, що ситуація на європейському ринку праці через пандемію насправді не змінилася. Країни ЄС все ще потребують працівників у сферах будівництва, сільського господарства та обслуговування.

Він зазначив, що через демографічну кризу у Європі є недостатня кількість молодого працездатного населення, яке може заповнити вакансії у цих сферах діяльності. Тож Польща, Чехія, Німеччина та країни Балтії сподіватимуться на прибуття працівників з країн, які не входять до складу ЄС.

Загалом у Євросоюзі мешкає приблизно 512 мільйонів населення, а кількість українців, які працюють у Європі, становить близько 3-3,5 мільйонів осіб, тобто менше, ніж 1 відсотка. Тож казати, що для українців не знайдеться там роботи, це – недалекоглядно, – зазначив Василь Воскобойник.

Між тим, він вбачає недоліки з роботою у Польщі. Йдеться про бажання польських роботодавців внести зміни до законодавства, які дозволять українцям отримувати трирічні дозволи на роботу в Польщі.

Воскобойник вважає, що це серйозний крок до того, аби трудова міграція українців перетворювалася на еміграцію. Це матиме вплив на економічний розвиток України та спричинить демографічні проблеми.