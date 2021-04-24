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Вакцини Pfizer надійдуть до України протягом 2021 року

07 апреля, 11:00  Социальная  Украина

Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Про це ще у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Пізніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що всі вакцини мають надійти протягом 2021 року, а перші партії обіцяють привезти за кілька місяцівповідомляє BBC.

Українські чиновники неодноразово обіцяли нові мільйонні поставки вакцин спочатку у лютому, потім у березні.

 

Раніше 100 тис. доз Pfizer обіцяли у рамках програми глобальної допомоги COVAX, проте, поставки весь час переносились. За однією з версій, через те, що у світі величезна черга за цією вакциною.

 

За словами міністра Максима Степанова, Україна вже уклала контракти на постачання 22 млн доз вакцин від коронавірусу, частину навіть проплатила. Проте, що це за вакцини і коли вони приїдуть, поки невідомо.

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