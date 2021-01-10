Експерт пояснив чому всі переживають за побутову хімію, батарейки і лампочки під час локдауну

Бізнес розгублений, бо не зрозуміло, чим саме не можна буде торгувати під час локдауну, який розпочнеться від 8 січня. Якщо влада не запропонує чіткі правила гри, то більшість ритейлу піде в тінь. Таку думку висловив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Експерт пояснив, що за його інформацією, Мінекономіки не має наміру розглядати питання торгівлі під час локдауну найближчим часом.

«Я є в групі (в соцмережі - ред.) з ритейлу з Міністерством економіки та іншими міністерствами, і сьогодні заступник міністра економічного розвитку написав, що уряд не буде розглядати на найближчому засіданні питання про обмеження торгівлі», - сказав він у коментарі «Слово і діло».

Тим часом, в Американській торговельній палаті заявили, що з 8 до 24 січня 2021 року під час жорсткого карантину в Україні буде заборонено продавати побутову хімію, одяг, пресу, дитячі товари для навчання та ще низку товарів повсякденного вжитку. Мовляв, через обмеження супермаркети будуть змушені закривати окремі відділи або не дозволяти реалізацію цих товарів на касі.

Цю інформацію спростував на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, нагадавши, що під час локдауну можна буде торгувати харчовими продуктами на торгових площах, де не менш як 60% з них призначені для торгівлі харчами, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами захисту рослин. Торгівля іншими групами товарів може здійснюватися винятково за адресної доставки замовлень.

Власне про це йдеться у відповідній постанові Кабміну щодо запровадження обмежень під час локдауну.

За словами голови МОЗ, питання щодо побутової групи товарів порушать на засіданні уряду 5 січня: «Вважаю, сьогодні ми зробимо уточнення на засіданні Кабміну».

За словами Олексія Дорошенка, наразі рішення щодо обмежень в торгівлі ще не ухвалене.

«Немає повноцінної позиції уряду, коли сказали би публічно, чи написали чорним по білому, що обмежень на продаж непродовольчої групи товарів в продуктових мережах немає. Тому що на сьогодні незрозуміло, будуть такі обмеження чи ні», - зауважив експерт.

Щодо заяви міністра охорони здоров’я Дорошенко відзначив, що Степанов не входить до робочих груп щодо торгівлі непродовольчими товарами.

«У нас ще є час до початку дії обмежень, якщо вони дійсно будуть запроваджені від 8 січня. Я думаю, що уряд ще може в терміновому порядку озвучити свою позицію», – сказав Олексій Дорошенко.

За його словами, бізнес розгублений, а якщо влада не запропонує чіткі правила гри, то більшість ритейлу піде в тінь.

«Я зараз спілкуюся з багатьма людьми і ніхто не знає, як вони будуть працювати з 8 січня. Чи будуть обмеження чи ні? Невизначеність є повна. Якщо будуть якісь обмеження, то є ймовірність, що їх не будуть дотримуватись», - зазначив він.

Нагадаємо, що уряд запровадив жорсткий карантин в Україні, який триватиме 17 днів - з 8 по 24 січня 2021 року (включно). Під час локдауну постанова Кабміну передбачає:

школярі та студенти навчатимуться дистанційно, за винятком дитсадків та спеціальних закладів;

кафе, бари, ресторани та інші заклади харчування працюватимуть тільки навинос та на доставку;

закриються кінотеатри, театри та інші культурні заклади;

закриються розважальні заклади та ТРЦ, де зможуть працювати тільки продуктові магазини та аптеки, ветмагазини;

закриються фітнес-зали, басейни, продовольчі і непродовольчі ринки;

припинять роботу різдвяні ярмарки, підпадуть під заборону будь-які масові заходи.

Крім того, уряд продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями «помаранчевої» зони до 28 лютого 2021 року.