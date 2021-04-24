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Україна не повинна змарнувати нагоди стати союзником США, - Марк Войджер

29 марта, 17:00  Социальная  Украина

 

З обранням Джо Байдена на посаду американського президента офіційний Київ отримав "вікном можливостей" в стратегічному вимірі. Ваше керівництво, на мою думку, не має упустити цей шанс. Про це заявив політолог Марк Войджер.

 

Марк Войджер, Джо Байдена, Україна, сша,

 

"Ви маєте вести проактивну політику, бути ініціативними, прагнути залучення США до кожної сфери, а саме: політичної, економічної, дипломатичної, військової, інформаційної тощо. Українській уряд має усіляко демонструвати, що він надає особливу цінність цим двостороннім відносинам", - пояснив Войджер в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.

 

"Та, навіть, більше. Ви маєте переконати, що в майбутньому ви станете стабільним та довірливим партнером для Штатів", - додав експерт.

 

А саме з цим, як наголосив Марк Войджер, після здобуття Незалежності в української влади не було однозначності.

 

"На жаль, в минулі часи (наші - ред.) відносини страждали від коливань політичного курсу: на Захід, потім на Росію, потім знову на Захід", - сказав аналітик.

 

"Стабілізувати відносини" з Америкою, впевнений Войджер, влада України може лише з позицій "передбачуваного союзника".

 

Це, за його словами, забезпечить Києву "потенціала для реалізації масштабних стратегічних проєктів".

 

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