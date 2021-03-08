Грошей витрачених на дороги вистачило б, щоб вакцинувати всіх українців якісною вакциною, - політолог

"На мій погляд, була ціла низка дуже негативних інформаційних приводів з боку влади. Перше почалося під час крадіжки масок. Було 192 мільйони масок, раптом вони випарувалися з державного фонду. В момент, коли вірус поширювався і масок не вистачало лікарям. Потім президент виступив під час щорічного послання до Верховної Ради і сказав, що там були якісь старі масочки з 2007 року. Коротше – вкрали, то й вкрали. Такий пішов меседж. Мені здається, це було фундаментально неправильно", – зазначив Палій ефірі ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі".

"Потім Московський патріархат повністю нехтує карантином. Ці московські попи виступають і говорять, що карантину не треба дотримуватися. А в цей момент, коли держава закликає до карантину, колишній заступник глави Офісу президента виступає і каже, що московські священники дуже правильно все говорять", – додав політолог.

"Інша історія… Були потрібні кисневі концентратори. В Іспанії були потрібні в квітні, травні, в червні. А потім настає осінь, і настає черговий пік, і виявляється, що в Україні ніхто про ці кисневі концентратори не подумав, ніхто їх не закупив. Це був реальний треш, відверто кажучи", – зауважив він.

"Зеленський виступає – зараз карантин, всі сховалися, сидимо вдома. А через тиждень виступає і каже – всі приходьте, у мене каток під Офісом президента. Йдуть суперечливі меседжі з боку влади. Звичайно, це дезорганізує людей. Меседж був розмитий, суперечливий – в результаті ми прийшли до збільшення рівня недовіри", – сказав політолог.

Водночас він додав, що грошей, витрачених владою на будівництво доріг у 2020 році, вистачило би, аби вакцинувати все населення України препаратом Pfizer двічі.

"Знову таки історія з "Великим будівництвом" і мільярдом з коронавірусного фонду. Вже говорять, що цього коронавірусного фонду і не було, але тим не менше – 30 мільярдів гривень пішло на ці дороги. Виявляється, щоб Pfizer закупити на всю країну, треба вдвічі менше, 500 мільйонів доларів, щоб закупити на всю країну Pfizer'а з головою вистачить. Літом минулого року вийшло так, що в нас дві вакцинації поклали в дороги. Звичайно, тепер шукаємо те, що є. Будемо спостерігати і сподіватися, що ця індійська вакцина буде кращою, ніж ми очікуємо", – пояснив Палій.

"Я знаю про дитячі вакцини – бельгійські вакцини лікарі люблять, а індійські чомусь не люблять. Не знаю, чому так, і можливо, з цією вакциною буде зовсім інакше, і дасть Бог, буде інакше. Але зараз лікарям треба буде дуже систематично збирати статистичний матеріал і дивитися, як воно міняє ситуацію, наприклад, у громадах. Провести тотальну вакцинацію в якійсь громаді, навіть заплатити людям, щоб її провести – і подивитися, чи буде там падіння заражуваності з часом", – сказав політолог.

"Так, англійці десь там збоку стоять за тією вакциною (індійська CoviShield вироблена за ліцензією британської Oxford/AstraZeneca – ред.). Але якщо ми подивимося відверто, то в найбільших країн "золотого мільярду", у них номер один – це Pfizer, номер два – Moderna", – підсумував він.