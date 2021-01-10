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У Харкові відбувається процес перерозподілу «спадщини» Кернеса і в політичній, і в економічній сферах, - політолог

18 декабря, 13:00  Политическая  Украина

 

Після смерті Кернеса розпочнеться перерозподіл впливу в економічній сфері Харкова. Про це  заявив політолог Віктор Таран.

 

Харків, Кернес, політолог, Віктор Таран, вибори, русский мир, проросійські настрої, смерть Кернеса

 

«Зараз відбуватиметься процес перерозподілу «спадщини» Кернеса у всіх сферах: і в політичній, і в економічній. Я прогнозую, що саме у політичній досягти консенсусу буде легше. Всі розуміють, якщо зараз призначити перевибори, то це може призвести до непередбачуваних наслідків – приходу до влади ОПЗЖ й тоді взагалі баланс влади порушиться», ? сказав Таран у коментарі «Слово і діло».

 

Політолог додав, що проросійські настрої у Харкові після смерті Геннадія Кернеса можуть вийти з-під контрою.

 

«Політично ситуація не зміниться, а економічно – ті гравці, яким цікавий Харків, розпочнуть перерозподіл сфер впливу, але це не буде в дуже жорстких формах», ? упевнений політолог. Кернес частково «абсорбував» у себе проросійські настрої і, як не дивно, він був одним із гарантів, що «русскій мір» в Харкові не стався», ? сказав Таран.

 

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