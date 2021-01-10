Зміна влади в США не вплине на те, що Україна залишатиметься вигідним партнером для Штатів, - політолог

Попри зміну влади в США Росія залишається викликом, загрозою, суперником для Штатів, а Україна водночас є вигідним партнером для стримування Росії, на якого не треба витрачати дуже багато коштів. Про це розповів політолог-міжнародник Сильвестр Носенко.

«Треба пам’ятати про важливість двопартійної підтримки, на якій ми постійно наголошуємо. У США відбулися не лише президентські вибори, а також оновилася законодавча влада - верхня палата Сенат і нижня Палата представників. Зміна двопартійної системи щодо підтримки України не відбудеться ні на гірше, ні на краще. Адже Росія залишається викликом, загрозою, суперником для США, а Україна водночас є вигідним партнером для стримування Росії, на якого не треба витрачати дуже багато коштів», - сказав експерт на пресконференції в Укрінформі щодо прогнозів на 2021 рік.

На думку Носенка, широка міжнародна підтримка України у 2021 році залежатиме насамперед від успіху внутрішніх реформ, а не від того, що Україна є форпостом західної цивілізації на Сході.

«Щодо міжнародної підтримки України на всіх рівнях, то тут основним мотивом виступатиме успіх антикорупційної реформи і, відповідно, у відносинах із США нам слід очікувати, що фокус буде більше на перебігу внутрішньополітичних процесів в Україні, а не на тому, що Україна є форпостом західної цивілізації у війні з Росією», - вважає Носенко.