Онлайн прописка стане доступною до кінця року

Послуга онлайн-прописки стане доступною для українців вже до кінця 2021 року. Імовірно, можливість реєстрації онлайн буде поширюватися для всіх територій держави.

У Міністерстві цифрової трансформації України розповіли подробиці щодо можливості онлайн-реєстрації місця проживання для українців. Про це повідомив глава профільного відомства.

Попередньо, проект стартує у квітні.

“У квітні ми вже будемо запускати цю послугу на Diia.Summit. І поступово з кожним місяцем десятки нових міст будуть підключатися до цієї послуги”, – сказав міністр, передає Перший діловий.

Чиновник уточнив, що така можливість дозволить уряду більш точно розуміти, яка кількість населення проживає на тій чи іншій території.

Нагадаємо, що За словами міністра, в Україні починають все частіше користуватися сучасними комунікаціями для того, щоб спростити та зробити більш зручним життя громадян.

Також крім нововведення про місце реєстрації чиновник анонсував запуск нової цифрової ініціативи «paperless».