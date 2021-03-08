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Онлайн прописка стане доступною до кінця року

03 марта, 17:00  Социальная  Украина

 

Послуга онлайн-прописки стане доступною для українців вже до кінця 2021 року. Імовірно, можливість реєстрації онлайн буде поширюватися для всіх територій держави.

 

 

Міністерство цифрової трансформації України, Diia.Summit, онлайн-реєстрація, прописка, послуга, дія

 

У Міністерстві цифрової трансформації України розповіли подробиці щодо можливості онлайн-реєстрації місця проживання для українців. Про це повідомив глава профільного відомства.

 

Попередньо, проект стартує у квітні.

 

“У квітні ми вже будемо запускати цю послугу на Diia.Summit. І поступово з кожним місяцем десятки нових міст будуть підключатися до цієї послуги”, – сказав міністр, передає Перший діловий. 

 

Чиновник уточнив, що така можливість дозволить уряду більш точно розуміти, яка кількість населення проживає на тій чи іншій території.

 

Нагадаємо, що За словами міністра, в Україні починають все частіше користуватися сучасними комунікаціями для того, щоб спростити та зробити більш зручним життя громадян.

 

Також крім нововведення про місце реєстрації чиновник анонсував запуск нової цифрової ініціативи «paperless».

 

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