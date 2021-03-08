Експерти розповіли як в обіг потрапляють «фальшиві гроші»

В інтернеті можна натрапити на десятки оголошень, у яких за 20% від номіналу готові продати від 10 тис. підроблених гривень. Про це розповів радник голови правління одного з банків Василь Невмержицький.

В Україні поширюють фальшиві гроші. Їх купують онлайн, а потім збувають через дрібні магазини. Найчастіше підроблюють купюру в 500 грн, передає Бізнес UA.

Продавці фальшивок найчастіше стверджують, що їхні "гроші" приймають термінали, а без спеціальної техніки "банкноти" неможливо відрізнити від справжніх. Якісні підробки дійсно трапляються, але рідко. Найчастіше це купюри номіналом 500 грн. Хоча більшість несправжніх купюр низької якості, додає виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

"Зазвичай якість підроблених банкнот значно гірша, ніж у справжніх. Але іноді розпізнати фальшивку буває досить складно", – пояснює експертка. Рідше підробляють купюри номіналом до 100 грн: це невигідно. Поліція час від часу "накриває" фальшивомонетників, які в домашніх умовах виготовляють валізи готівки.

Виробники фальшивок передають їх реалізаторам, а ті створюють акаунти в Telegram і розміщують інформацію на профільних форумах. Далі діє два канали: