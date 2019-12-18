Зеленський: питання продажу землі іноземцям буде винесене на референдум уже після відкриття ринку

Президент ініціюватиме зменшення землі в одних руках. У межах відкриття ринку землі в Україні необхідно встановити можливість володіти землею площею не більше 10 тис. га. Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з фермерами в с. Красна Слобідка на Київщині.

«Було питання щодо концентрації. Депутати спочатку внесли норму про понад 200 тис. гектарів. Згоден, це дуже багато. До комітету дійшла цифра 20 тис. Давайте від одного до 10 тисяч гектарів – і розглядати на комітеті. Запропонуємо цифру, зменшимо концентрацію», – сказав Глава держави.

Крім того, Президент заявив, що після ухвалення закону щодо земельної реформи буде певний підготовчий етап до повноцінного запуску ринку.

«Мораторій можна буде зняти тільки після ухвалення та підписання закону. А потім потрібно ще працювати з реєстрами, щоб усе було чисто. І ринок може запрацювати тільки через рік, восени. Тому що повинна бути довга підготовка до продажу землі», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Глава держави запевнив фермерів, що побоювання стосовно рейдерства після запровадження ринку землі безпідставні, оскільки держава захищатиме власників.

«Нехай люди не бояться, що забиратимуть землі, будемо захищати людей. Питання з продажем іноземцям вирішили – правки внесли», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський уточнив, що питання продажу землі іноземцям буде винесене на всеукраїнський референдум уже після відкриття ринку.

Нагадаємо, 16 грудня під Верховною Радою під час мітингу проти відкриття ринку землі між демонстрантами та полцією відбулись сутички - в хід йшло каміння, димові шашки та слізогінний газ.

Президент засудив насилля під час акцій протестів, однак запевнив влада до фермерів дослухається.