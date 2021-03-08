На Києві на 19 станціях метрополітену встановили дефібрилятори

На платформах 19 станцій столичної підземки завершені роботи з розміщення дефібриляторів. Про це йдеться на сторінці КП «Київський метрополітен».

Дефібрилятори розміщені у місцях, погоджених із авторами проекту Громадського бюджету «РеаніМетро», передає Главком.

Реанімаційними пристроями зможуть користуватись пересічні громадяни без спеціальної підготовки

Раніше такі пристрої розміщувались у вестибюлях станцій, тепер вони з'явилися і на платформах.

Реанімаційне обладнання знаходиться на платформах станцій «Лісова», «Дарниця», «Арсенальна», «Хрещатик», «Театральна», «Вокзальна», «Політехнічний інститут», «Шулявська», «Святошин», «Академмістечко», «Почайна», «Контрактова площа», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Лук’янівська», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Осокорки».

Нагадаємо, що перед цим було закуплено та передано підземці 52 дефібрилятори, які розміщено у касових залах станцій.