В Києві вже стоїть головна новорічна ялинка

На Софіївській площі сьогодні вже повністю встановили головну новорічну ялинку.

Як пише Новое время висота ялинки досягає 30 метрів.

Організатори урочистостей зазначили, що ялинку прикрашає 750 іграшок у вигляді цукерок і чотири кілометри гірлянд ого кольору.

Вартість іграшок перевищила 2,5 млн гривень.

Навколо також планується встановити восьмикінцеву зірку і персонажів Лускунчика, казка про якого стала основною тематикою новорічних урочистостей в цьому році, і українських казок.

Урочисте запалювання ялинок традиційно відбудеться в день Святого Миколая, 19 грудня о 19:00.

Святкові концерти відбуватимуться на великій сцені 20, 21, 27, 28 грудня, а також 1, 2, 3, 4, 10, 11 січня.