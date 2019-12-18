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В Києві вже стоїть головна новорічна ялинка

09 декабря, 17:00  Социальная  Украина

На Софіївській площі сьогодні вже повністю встановили головну новорічну ялинку.

 

Як пише Новое время висота ялинки досягає 30 метрів.

 

Організатори урочистостей зазначили, що ялинку прикрашає 750 іграшок у вигляді цукерок і чотири кілометри гірлянд ого кольору.

 

Вартість іграшок перевищила 2,5 млн гривень.

 

Навколо також планується встановити восьмикінцеву зірку і персонажів Лускунчика, казка про якого стала основною тематикою новорічних урочистостей в цьому році, і українських казок.

 

Урочисте запалювання ялинок традиційно відбудеться в день Святого Миколая, 19 грудня о 19:00.

 

Святкові концерти відбуватимуться на великій сцені 20, 21, 27, 28 грудня, а також 1, 2, 3, 4, 10, 11 січня.

 

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