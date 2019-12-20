Верховна Рада легалізувала видобуток бурштину

Дозволи на видобуток бурштину надаватимуться на 5 років на площі на більше 10 гектарів. Таку норму передбачає ухвалений парламентом законопроект №2240.

За законопроект проголосували 279 народних депутатів.

Відповідно до законопроекту, початкова ціна дозволу визначатиметься з розрахунку 3 400 грн за га ділянки бурштинових надр, площа ділянки не може перевищувати 10 га.

Ці вимоги знижують "поріг входу" для видобування бурштину: взяти участь в аукціоні на купівлю дозволу зможуть не лише великий, а й середній та малий бізнеси.

Власники дозволів не потребуватимуть отримання гірничого відводу та дозволу на зняття ґрунту, що спростить і пришвидшить процедуру видобування бурштину.

Нагадаємо, депутати 12 листопада ухвалили закон про видобуток бурштину в першому читанні.

Також вводиться кримінальна відповідальність за незаконне видобування бурштину та ухилення від рекультивації земель, порушених внаслідок користування надрами.

До 1 січня 2021 року забороняється експорт необробленого бурштину.