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Пятница, 20 декабря 2019

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Верховна Рада легалізувала видобуток бурштину

08:00  Экономическая  Украина

 

Дозволи на видобуток бурштину надаватимуться на 5 років на площі на більше 10 гектарів. Таку норму передбачає ухвалений парламентом законопроект №2240.

 

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За законопроект проголосували 279 народних депутатів.

 

Відповідно до законопроекту, початкова ціна дозволу визначатиметься з розрахунку 3 400 грн за га ділянки бурштинових надр, площа ділянки не може перевищувати 10 га.

 

Ці вимоги знижують "поріг входу" для видобування бурштину: взяти участь в аукціоні на купівлю дозволу зможуть не лише великий, а й середній та малий бізнеси.

 

Власники дозволів не потребуватимуть отримання гірничого відводу та дозволу на зняття ґрунту, що спростить і пришвидшить процедуру видобування бурштину.

Нагадаємо, депутати  12 листопада ухвалили закон про видобуток бурштину в першому читанні. 

 

Також вводиться кримінальна відповідальність за незаконне видобування бурштину та ухилення від рекультивації земель, порушених внаслідок користування надрами.

 

До 1 січня 2021 року забороняється експорт необробленого бурштину.

 

 

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