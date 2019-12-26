На Різдво у Франції в церкві отруїлись десятки людей

Під час богослужіння люди почали скаржитися на головний біль. Пожежники, які прибули до храму за викликом, виявили підвищений вміст чадного газу.

У Франції у місті Карлепоне 21 людину госпіталізували через отруєння чадним газом, яке сталося у розташованому на півночі країни місті Карлепоне.

Двох осіб госпіталізували в тяжкому стані, ще 19 — у стані середньої тяжкості. Про це повідомляє видання Le Soir.

Загалом у храмі тоді перебували 150 осіб, їх евакуювали до приміщення місцевої мерії. Першу медичну допомогу надали 72 особам, серед яких були люди похилого віку та діти.

Зазначається, що під час служби люди почали скаржитися на головний біль. Пожежники, які прибули до храму за викликом, виявили підвищений вміст чадного газу.

Наразі правоохоронці встановлюють причини масового отруєння людей. За інформацією місцевих ЗМІ, наразі в поліції схиляються до версії, що викид чадного газу став наслідком несправності котла.