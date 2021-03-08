Український борщ потрапив у ТОП-3 рейтингу найкращих супів світу

Український борщ посів третє місце у топ-20 найкращих супів світу. Рейтинг склав американський телеканал CNN Travel. Уукраїнський борщ перегнали тільки нігерійський суп банга і в'єтнамський фо.

"Шматочки ніжного буряка плавають в яскраво-червоному бульйоні, який так люблять в Україні і в усій Східній Європі. Борщ, часто приправлений ложкою сметани, це не просто буряковий суп. Гострий смак йому додає молочно-ферментований буряковий сік. Це ще одна регіональна особливість фірмової страви", — описали страву американські журналісти.

У виданні відзначили, що борщ іноді відносять до російської кухні, проте цей факт піддається сумніву. Українські кухарі пропонують внести борщ до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

У список потрапили нігерійський суп банга, в'єтнамський фо бо, французький буйябес, португальський кальдо верде, магрибський чорба фрік, перуанський чупе де камаронес, іспанський гаспачо, західноафриканський арахісовий суп, американський гамбо, марокканський харіра, грузинський харчо, китайський ланчжоу, мьянманский мохінга, мексиканський менудо, бразильський мокека де камарау, індонезійський сото аям, тайський тому ям, японський рамен і турецький яйла чорбаси.

Нагадаємо, Україна хоче внести борщ до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, щоб поставити крапку в спеціально створених дискусіях по етнічного походження страви. Росіяни хотіли привласнити рецепт собі. Рік тому в Twitter-акаунті Russia, пов'язаний з МЗС РФ назвали борщ "однією з улюблених і відомих блюд російської кухні".

У французькій компанії Groupe Michelin вибачилися за визначення в публікації, присвяченій московським ресторанам, українського борщу як страви російської кухні, та виправили помилку.