КИЕВ
12:05 		Брюссель
11:05
Москва
13:05
Воскресенье, 3 мая 2020

Новости

30 апреля, 10:30  Политическая  Украина
Призначення Любченка очільником податкової: мотиви і наслідки
07 апреля, 11:00  Социальная  Украина
Прогноз: країни G20 на початку травня планують почати вихід з ізоляції
03 апреля, 11:19  Политическая  Украина
"Замнути" скандал з братом Єрмака не вийде навіть на тлі пандемії і економічної кризи, - політолог
30 марта, 12:00  Политическая  Украина
Відставка Ємця: чому іде та хто може стати наступним очільником МОЗу?
27 марта, 14:30  Политическая  Украина
Офіс президента намагатиметься протягнути відкриття ринку землі, - політолог
13 марта, 15:00  Политическая  Украина
Скандал з Сивохою – це провокація з боку влади, - Рейтерович
12 марта, 10:00  Социальная  Украина
Карантин в Україні: топ-10 порад від нудьги
06 марта, 11:00  Политическая  Украина
Відставка Рябошапки: причини, спосіб, наслідки
03 марта, 12:00  Социальная  Украина
Рекламісти звинуватили «Київзеленбуд» у наклепі
28 февраля, 12:00  Политическая  Украина
У Жмеринці в мерії сталась масова бійка
Все Новости
Прислать новость


Призначення Любченка очільником податкової: мотиви і наслідки

30 апреля, 10:30  Политическая  Украина

Призначення головою Державної податкової служби Олексія Любченка викликає багато питань і несе колосальний ризик для репутації Зеленського. Таку думку у своєму Телеграм-каналі висловив керінвик політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

 

 

Любченко, кабмін, податкова, ДПС, Павлюк, Зеленський, Ігор Рейтерович, Український центр суспільного розвитку.

 

«Любченко - м'яко кажучи, не «нове» обличчя. Він у системі державної служби, насамперед, пов'язаної з податками уже майже 20 років», - каже Ігор Рейтерович. 

Політолог наголосив, що конкурс пройшов за один день і навряд чи без задіяння зв’язків.

«Приміті зв'язки Любченка з Іллею Павлюком, сірим кардиналом "Слуги народу». Останнім часом він дещо  розгубив свій вплив, але, судячи з усього, зумів відновити позиції - та ще й з величезною вигодою», - говорить  Ігор Рейтерович.

За словами політолога, подібне призначення небезпечне для репутації Президента.

«Подібне призначення - це колосальний ризик для репутації Зеленського, оскільки люди з його оточення, а Павлюк спілкується з главою держави безпосередньо і давно його знає, отримали контроль над одним з найважливіших органів країни», - говорить Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, на засіданні 29 квітня Кабмін призначив новим главою Державної податкової служби Олексія Любченка.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу