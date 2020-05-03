Призначення Любченка очільником податкової: мотиви і наслідки

Призначення головою Державної податкової служби Олексія Любченка викликає багато питань і несе колосальний ризик для репутації Зеленського. Таку думку у своєму Телеграм-каналі висловив керінвик політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

«Любченко - м'яко кажучи, не «нове» обличчя. Він у системі державної служби, насамперед, пов'язаної з податками уже майже 20 років», - каже Ігор Рейтерович.

Політолог наголосив, що конкурс пройшов за один день і навряд чи без задіяння зв’язків.

«Приміті зв'язки Любченка з Іллею Павлюком, сірим кардиналом "Слуги народу». Останнім часом він дещо розгубив свій вплив, але, судячи з усього, зумів відновити позиції - та ще й з величезною вигодою», - говорить Ігор Рейтерович.

За словами політолога, подібне призначення небезпечне для репутації Президента.

«Подібне призначення - це колосальний ризик для репутації Зеленського, оскільки люди з його оточення, а Павлюк спілкується з главою держави безпосередньо і давно його знає, отримали контроль над одним з найважливіших органів країни», - говорить Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, на засіданні 29 квітня Кабмін призначив новим главою Державної податкової служби Олексія Любченка.