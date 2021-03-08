В Україні хочуть посилити відповідальність опікунів та піклувальників

За задумом, опікун буде зобов’язаний подавати до соціальної служби звіт про діяльність. Якщо встановлять, що опікун нерозумно управляє майном підопічного, то буде зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду та повернути доходи, отримані від управління майном.

Це передбачено в урядовому законопроекті «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту майнових прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена» (№5098), передає Законі і Бізнес.

Утім, ні в пояснювальній записці, ні в самому документі не роз’яснено, як це — «нерозумно, неналежно». А якщо говорити про відшкодування шкоди, то законодавець не пояснює, як бути в ситуації, коли недієздатна особа сама псує свої речі. Що буде доказом у такій ситуації?

До того ж у проекті йде мова не тільки про недієздатних, а й про обмежено дієздатних осіб. Як правило, такий статус за клопотанням родичів можуть отримати лудомани, наркозалежні та хронічні пияки. Ці люди здатні мислити та читати закони. Тож не виключено, що такі підопічні зможуть шантажувати своїх опікунів. Не кажучи вже про працівників соцслужб, які перетворяться на таких собі аудиторів опікунства.