КИЕВ
23:19 		Брюссель
22:19
Москва
00:19
Понедельник, 8 марта 2021

Новости

05 марта, 11:00  Политическая  Украина
Головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була Оксана Марченко, – політолог
05 марта, 09:00  Социальная  Украина
Грошей витрачених на дороги вистачило б, щоб вакцинувати всіх українців якісною вакциною, - політолог
04 марта, 17:00  Социальная  Украина
Британці зняли фільм про подорож до Чорнобиля
04 марта, 16:00  Социальная  Украина
В Україні суттєво зросли штрафи за порушення пожежної безпеки
04 марта, 15:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли, як глобальне потепління вплине на сільське господарство України
04 марта, 09:00  Социальная  Украина
У випуск вводяться перші в історії України марки в жанрі ню
03 марта, 17:00  Социальная  Украина
Онлайн прописка стане доступною до кінця року
03 марта, 15:00  Социальная  Украина
Депутати подумують скасувати перехід на літній час
03 марта, 13:00  Экономическая  Украина
В Одесі будуть виробляти українські вертольоти
03 марта, 11:00  Социальная  Украина
На Києві на 19 станціях метрополітену встановили дефібрилятори
Все Новости
Прислать новость


Претенденти на роботу у держслужбі будуть складати іспит з української мови влітку

25 февраля, 11:00  Социальная  Украина

 

Іспит з української влітку мають здати від 100 до 150 тисяч, щоб підтвердити рівень володіння державною мовою. Про це заявила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

 

 

Іспит, державна служба, конкурс, українська мова, державна мова, знання, рівень, голова Національної комісії зі стандартів державної мови, Орися Демська.

 

"Кількість людей, які повинні скласти іспит і з 16 липня підтвердити рівень володіння державною мовою, становить близько 100-150 тисяч", - зазначила вона на презентації звіту про результати діяльності, передає РБК.

 

Він також уточнила, що іспити будуть здавати в кожному обласному центрі. Сертифікат, що підтверджує рівень володіння мовою, буде діяти безстроково.

 

Іспит мають здавати ті, хто претендує на посаду на державній службі. При цьому для нинішніх чиновників його здавати не треба, оскільки закон про мову не має зворотної сили.

 

"Іспит складатимуть тільки ті, хто хоче отримати сертифікат з перспективою, що коли-небудь буде обиратися на конкурс", - додала вона.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу