У школах хочуть вести інформатику уже з 2-го класу

Навчати інформатику у школах хочуть уже з 2-го класу. Міністерство цифрової трансформації працює разом з Міністерством освіти та науки над трансформацією предмету “інформатика”. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“На сьогодні ми працюємо з міністром освіти для того, щоб трансформувати предмет з інформатики, зробити його не з 5-го класу, а з 2-го, і більш методологічно додати туди напрямки цифрової грамотності”, — сказав Федоров під час дискусії на форумі “Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді”, передає кореспондент УНН.

Урядовець вказав, що ще до того, як дитина пішла у школу, вона отримує цифрові навички від батьків, які включають їй мультфільми, дають планшети або телефони. Віце-прем'єр підкреслив, що це потрібно “робити грамотно, встановлювати додатки, які навчають предметам або цікавій інформації через гейміфікацію процесу”.

Федоров також додав, що Мінцифри запустило на базі 76 вищих навчальних закладів пілотний проект з підприємництва, де також можна багато чому навчитись у сфері цифрових навичок. З його слів, такий предмет також планується запускати у школах.

Мінцифри за результатами першого в Україні соціологічного дослідження цифрових навичок громадян повідомило, що 53% українців володіють цифровими навичками на рівні нижче середнього. Щоб виправити це, у відомстві створили проект “Дія. Цифрова освіта”.

У міністерстві поставили мету за три роки навчити 6 млн українців цифровій грамотності.