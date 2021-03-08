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Кліматологи прогнозують «екстремальну» весну в Україні

11 февраля, 17:00  Социальная  Украина

 

Перше серйозне потепління завітає на територію України наприкінці лютого, проте відлига буде недовгою — у березні знову вдарять морози й почне сипати сніг. Про це розповіла кліматолог Українського гідрометеорологічного інституту Національної академії наук Вазіра Мартазінова.

 

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Це все нестійке — в межах трьох-чотирьох днів закінчиться і повинні з’явитися теплі повітряні маси, але короткочасні. Таких похолодань вже не буде, як зараз. Лютий дуже різний: перша половина дуже холодна і сніжна, а в другій половині з’явиться короткочасна «весна». Варто чекати екстремальних опадів у квітні-травні, — зазначила в ефірі телеканалу «Україна 24» завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди.

 

 

За її словами, «екстремальними» будуть квітень і травень — тоді очікується значна кількість опадів у вигляді дощів.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що весна 2021 року в Україні буде аномальною і пізньою. На думку народного синоптика Леоніда Горбаня, весна буде з «температурними гойдалками», переважно холодною, дерева розпускатимуться пізно, а трава ростиме повільно. Також він прогнозує нежарке літо з вітрами і дощами. Синоптик зазначив, що в березні в Україні можуть бути істотні опади — сніг, дощ. У другій половині місяця потеплішає, але травень буде незвично холодним. Горбань переконаний, що справжня весна завітає до України наприкінці квітня.

 

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