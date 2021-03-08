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В Україні мінімальна зарплата в 10 разів нижча, ніж в Європі, - Євростат

08 февраля, 15:00  Социальная  Украина

 

Мінімальна зарплата в Україні в 9-10 разів нижче, ніж в Ірландії і Німеччини, і в 13 разів нижче, ніж в Люксембурзі. 

 

Євростат, мінімальна зарплата, рівень життя, мінімалка, Україна, Європа

 

Наразі мінімальна зарплата в Україні становить  6 тис. гривень, що за курсом валют на сьогодні, 8 лютого, дорівнює 180,47 євро. Якщо порівнювати з іншими країнами, то порівняння все одно не на користь України. Станом на 1 січня 2021-го 21 з 27 держав-членів ЄС встановила мінімальну заробітну плату. Про це повідомляє Євростат, пише УНН.

 

Так, мінімальна зарплата на сході Європейського Союзу в середньому 700 євро. На північному заході Союзу середні зарплати в два рази вище. У січні 2021-го в десяти державах-членах ЄС, розташованих на сході, мінімальна заробітна плата була нижче 700 євро на місяць: Болгарія (332 євро), Угорщина (442 євро), Румунія (458 євро), Латвія (500 євро), Хорватія (563 євро), Чехія (579 євро), Естонія (584 євро), Польща (614 євро), Словаччина (623 євро) і Литва (642 євро).

 

У п'яти інших державах, розташованих переважно на півдні ЄС, мінімальна зарплата становить від 700 євро в місяць: Греція (758 євро), Португалія (776 євро), Мальта (785 євро), Словенія (1 024 євро) і Іспанія (1108 євро). В інших шести країнах, розташованих на заході і півночі, мінімальна заробітна плата перевищила 1500 євро: Франція (1 555 євро), Німеччина (1614 євро), Бельгія (1 626 євро), Нідерланди (1 685 євро), Ірландія (тисячу сімсот двадцять чотири євро) і Люксембург (2 202 євро).

 

Для порівняння, в США середня мінімальна зарплата становила 1 024 євро.

 

 

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