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Україна увійшла до рейтингу частково вільних країн, - дослідження

14 апреля, 13:00  Социальная  Украина

За шкалою демократичної свободи Україна набрала 60 з 100 можливих балів, зокрема 26 з 40 у сфері політичних прав і 34 з 60 у розрізі громадянських свобод.

За шкалою демократичної свободи Україна набрала 60 з 100 можливих балів, зокрема 26 з 40 у сфері політичних прав і 34 з 60 у розрізі громадянських свобод.

Україна увійшла до рейтингу частково вільних країн світу в 2021 році.

Про це свідчать результати щорічного дослідження "стан свободи у світі", проведеного Freedom Houseповідомляє УНІАН.

 

За шкалою політичних прав і 34 з 60 у розрізі громадянських свобод.

Минулого року Україна набрала 62 бали і так само перебувала на рівні частково вільних країн.

 

Стан свободи в світі - це щорічне дослідження і супроводжуючий його рейтинг про стан політичних і громадянських свобод в країнах світу, який випускається міжнародною неурядовою організацією Freedom House.

 

 

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