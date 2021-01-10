«Імунний паспорт» може стати обов’язковим для авіаподорожей, - Богдан Долінце

Вимоги щодо вакцинації спочатку матимуть рекомендаційний характер, проте згодом можуть стати обов’язковою умовою для мандрівок. Про це розповів експерт в авіаційній галузі Богдан Долінце.

«Зараз розробляють стандарти та документи, якими запровадять «імунні» паспорти. Коли це буде реалізовано – поки що важко сказати, але міжнародні стандарти вже рухаються в цьому напрямку й буде створена база, яка таким чином пов’яже всі авіакомпанії», - сказав Долінце у коментарі «Слово і діло».

За словами Долінце, вимоги та підходи, які розробляють міжнародні організації, поширюватимуться і на українські авіакомпанії. Стандарти будуть змінювати поступово.

«Це поки що не впроваджено, але буде вирішуватися, найімовірніше, у першій половині наступного року. Україна є членом міжнародних авіаційних організацій, які розробляють такі стандарти. На даному етапі ця практика матиме рекомендаційний характер, але, звісно, в подальшому, може стати обов’язковим елементом», - пояснив він.