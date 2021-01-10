В питання карантину треба зробити мінімум, який можна контролювати, - Голобуцький

" Хтось хайпує на цій темі, хтось гроші заробляє, хтось захищає своє майбутнє. Що таке 32 тисяч? Є гарантія, що зараз немає 32 тисячі хворих? Цифри — це все одно... Степанов прокинувся з хорошим настроєм — буде 15 тисяч. Все це маніпуляція. Скільки вони зробили тестів. Шмигаль вважає, що карантин вихідного дня — це українське ноу-хау, яке себе виправдало, а Степанов говорить, що він себе не виправдав. Ось ми та живемо в таких реаліях, коли кожен намагається... Мені навіть складно зрозуміти, яка в цьому логіка", — сказав він в ефірі каналу "Україна 24".

Експерт вважає, що заходи, які затвердив Кабмін, неефективні.

"Ось вони оголосили, що з 8 по 24 січня буде локдаун. Але транспорт працюватиме. Чомусь у нас вважається, що люди заражаються в ресторанах, спортивних клубах і так далі. А транспорт працює. Це імітація чистої води. Давайте зробимо мінімум, але такий, який ви зможете контролювати", — сказав він.