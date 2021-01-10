В питання карантину треба зробити мінімум, який можна контролювати, - Голобуцький

Логіку влади щодо карантину важко зрозуміти, кожен грає якусь свою роль. Про це заявив Олексій Голобуцький, коментуючи заяву Кабміну про можливе дострокове введення локдауну, якщо кількість нових хворих на добу перевищить 32-35 тисяч.
" Хтось хайпує на цій темі, хтось гроші заробляє, хтось захищає своє майбутнє. Що таке 32 тисяч? Є гарантія, що зараз немає 32 тисячі хворих? Цифри — це все одно... Степанов прокинувся з хорошим настроєм — буде 15 тисяч. Все це маніпуляція. Скільки вони зробили тестів. Шмигаль вважає, що карантин вихідного дня — це українське ноу-хау, яке себе виправдало, а Степанов говорить, що він себе не виправдав. Ось ми та живемо в таких реаліях, коли кожен намагається... Мені навіть складно зрозуміти, яка в цьому логіка", — сказав він в ефірі каналу "Україна 24".
Експерт вважає, що заходи, які затвердив Кабмін, неефективні.
"Ось вони оголосили, що з 8 по 24 січня буде локдаун. Але транспорт працюватиме. Чомусь у нас вважається, що люди заражаються в ресторанах, спортивних клубах і так далі. А транспорт працює. Це імітація чистої води. Давайте зробимо мінімум, але такий, який ви зможете контролювати", — сказав він.
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