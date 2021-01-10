Інформаційну кампанію про необхідність вакцинації від ковіду треба починати вже, - експерт

«Чому взагалі виникла ця історія проти вакцинації: дійсно були випадки й їх використовували, щоб вони ставали віральними. Люди, не розуміючи всіх інших елементів просто почали боятися. Все це посилюється тим, що у нас апріорі низький рівень довіри до влади – так склалося й історично, і уряд доклався до цього. Тому у нас підходи як на Заході не працюють. У нас треба використовувати креативні рішення, які поєднували б і логіку, і емоції», ? сказав Войтков у коментарі «Слово і діло»

Експерт зазначив, що змінити ставлення населення до вакцинації за короткий період неможливо.

«Річ у тім, що цей кейс із вакцинацією – це дуже чутлива тема. Легко сказати, що всі мають вакцинуватися, щоб не наражати себе й оточення на небезпеку. Але це не працює, тому що люди, які налаштовані дуже скептично, логічні аргументи не сприймають. Тому тут має бути цілий комплекс заходів. Перше – це усвідомити, що методи примусу не працюють. Ці методи не працюють в Україні взагалі. Друге – переконувати з графіками та табличками теж буде важко й треба розуміти, що це переконає не всіх. Третє – це має бути тривала кампанія, бо за два місяці змінити переконання людей дуже важко. Це потребує півроку. І четвертий елемент – це сегментування аудиторії. Треба працювати через окремі канали комунікації із різними категоріями людей, спостерігати, як вони споживають інформацію», ? розповів експерт.